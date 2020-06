Vimove for climate: Viessmann corre per l'ambiente e per le future generazioni

Come azienda familiare impegnata sul fronte delle tematiche ambientali, Viessmann ha voluto dare un contributo, in sintonia con la mission aziendale «Creiamo spazi abitativi per le generazioni future».

Viessmann, che conta 12.300 dipendenti nel mondo, ha tenuto un'iniziativa benefica da lunedì 22 a domenica 28 giugno. L'iniziativa è stata chiamata «ViMove for climate» e per una settimana ha coinvolto partner commerciali, dipendenti e atleti Viessmann, i quali hanno percorso chilometri di corsa o in bici registrando le loro performance in una piattaforma dedicata. Un'onda arancione di sportivi che in tutto il mondo si è mossa per la propria salute e per fare del bene all’ambiente. Per ciascun chilometro di corsa, infatti, o per ogni tre chilometri percorsi in bici, Viessmann donerà un albero per progetti di rimboschimento in Paesi in via di sviluppo come la Cambogia, il Brasile, il Kenya e l'Uganda.

I progetti, coordinati dalla startup norvegese Chooose, avranno un impatto diretto sulla conservazione della diversità biologica della foresta pluviale, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sul miglioramento dei mezzi di sostentamento di molte popolazioni locali.