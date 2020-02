Sette giorni di festa nel quartiere San Zeno con il Villaggio di Carnevale

Ci sarà anche l’Hellas Verona al Villaggio di Carnevale 2020. I giocatori saranno in piazza San Zeno, nella serata di giovedì 20 febbraio, per contribuire alla festa del quartiere. Dal 18 al 24 febbraio, infatti, musica, spettacolo, divertimento e solidarietà animeranno la 3ᵃ edizione della grande festa del Carnevale veronese.

Per l’occasione saranno allestiti in piazza San Zeno stand gastronomici dove si potranno degustare diverse specialità della tradizione veronese. Tra i piatti protagonisti gli immancabili gnocchi realizzati da Abeo con la collaborazione del pastificio Rana. I proventi saranno destinati ai progetti sostenuti dall’associazione.

Ma non è tutto. Nel Villaggio anche tre punti bar, un truck hospitality, dove sarà possibile incontrare i personaggi protagonisti degli show, e un’area coperta dove seguire gli eventi anche in caso di mal tempo.

La manifestazione, organizzata dal Comitato del Bacanal, prenderà il via martedì 18 febbraio, con l’inaugurazione alle 18 ed il primo spettacolo musicale, in compagnia delle band “Alberto Salaorni & Al-B band”, alle 21.

Si continua mercoledì 19, con la serata universitaria animata dagli speaker di “Radio Wow”. Giovedì 20, alle 20, sarà invece protagonista lo sport veronese, con la presenza dei calciatori gialloblù per “Hellas Verona By Night”.

Venerdì 21 febbraio si festeggia il 490esimo “Venardi Gnocolar” e, per l’occasione, il Villaggio aprirà alle 12, in attesa dell’arrivo della sfilata allegorica con il Papà del Gnoco. Testimonial di eccezione della giornata sarà l’attore e musicista Jerry Calà. La serata di festa proseguirà con lo show del dj ANS di Radio Bruno.

Sabato 22 febbraio inizio attività alle 12 con i piatti della tradizione e, dalle 16, con l’animazione per i più piccoli realizzata da Radio Bruno. Alle 21 concerto di Rudy Smaila presentato da Showgroup.

Domenica 23 apertura alle 12. Alle 14, 100 cavalieri provenienti da tutta Italia parteciperanno alla rievocazione storica della cavalcata di Tommaso da Vico che, partendo dall’Arsenale, arriverà in piazza San Zeno. La giornata del Villaggio proseguirà con la presenza della mascotte di Gardaland ‘Prezzemolo And Friends’. Dalle 19 dj set e alle 21 serata “Company in action” con Radio Company.

Lunedì 24 febbraio, ultimo giorno della manifestazione, apertura Villaggio alle 18, con musica e divertimento fino a tarda sera.

La manifestazione è stata presentata giovedì mattina in sala Arazzi dall’assessore alle Manifestazioni, Filippo Randpinsieme al presidente del Comitato del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Presenti anche il Papà del Gnocco, il presidente di Abeo Pietro Battistoni, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi e l’assessore comunale al Patrimonio.

Il Villaggio del Carnevale ha tutti gli ingredienti per essere una grande manifestazione ricca di divertimento, tradizione e solidarietà. – ha raccontato l’assessore Filippo Rando -. Sarà una settimana all’insegna della condivisione, della musica per stare insieme a tutta la famiglia e festeggiare questo momento tra i più importanti e sentiti per la nostra città. Questo è frutto di una lunga collaborazione tra Valerio Corradi, presidente del Bacanal, e i suoi tanti volontari che si danno sempre un gran da fare per la riuscita di questo nostro Carnevale.

Si tratta della terza edizione di questo Villaggio, siamo partiti a piccoli passi, ma quest’anno per il 490esimo compleanno del Carnevale non potevamo che festeggiarlo nel migliore dei modi. – ha spiegato il presidente del Bacanal Valerio Corradi -. Una manifestazione che dura una settimana con un calendario ricchissimo di eventi di musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. Ringrazio gli assessori Rando e Neri che ancora di più quest’anno ci hanno dato una mano per rendere questo nostro Villaggio più prestigioso. Il Villaggio nasce per aspettare il momento clou di questo nostro Carnevale ovvero il “Venardi Gnocolar”, creando un evento intorno al grande evento. Un appuntamento dedicato alla “veronesità” per i veronesi e per tutti quei turisti che ogni anno scelgono di trascorrere in città e condividere questa nostra importante manifestazione. Una delle cose che ci tengo a sottolineare è che quest’anno il Villaggio del Carnevale è riuscito a raccogliere attorno a sé diverse forze provenienti da molte aziende cittadine che hanno creduto in questo progetto e che con noi vogliono compiere il salto di qualità. Siamo convinti che il Carnevale di Verona abbia tutti gli elementi per compiere un vero slancio in avanti come altri grandi eventi nazionali. Tutto questo come sempre ha una finalità benefica. ABEO, infatti, ci accompagna in questo percorso da oltre 20 anni, è sempre rimasto al nostro fianco e noi facciamo lo stesso affidando a loro la realizzazione del piatto principe di questa nostra tradizione.