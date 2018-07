Villafranca, chiusi per derattizzazione i percorsi pedonali lungo il Tione

È datata 26 luglio, ovvero il giorno successivo al sopralluogo svolto dall'ufficio ecologia del Comune di Villafranca. Ed è scattata da oggi, 28 luglio. È l'ordinanza con cui il sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca ha chiuso i percorsi pedonali lungo il fiume Tione per consentire un intervento straordinario di derattizzazione.

La chiusura riguarda il tratto compreso tra il ponte di via Bixio-via Fantoni e il ponte di viale Olimpia e resterà in vigore fino al 20 agosto. "Si raccomanda di prestare particolare attenzione al divieto, che sarà segnalato tramite appositi cartelli, e di non accedere ai luoghi indicati - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Villafranca - Si ricorda che è vietato somministrare cibo alla fauna selvatica e abbandonare rifiuti in aree pubbliche e private, poiché tali comportamenti determinano l'incremento della popolazione di topi e ratti".