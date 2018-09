Il nubifragio colpisce le vigne. Zaia: "Massima assistenza alle imprese"

Comincia male la vendemmia. Vigne allagate in Valpolicella.

Triste il commento di Confagricoltura Verona dopo il nubifragio che ha colpito la provincia di Verona ieri, 1 settembre. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di crisi e continua ad osservare l'evolversi di una situazione comunque sotto controllo ma ancora in una fase acuta. Sono tantissimi, infatti, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile ancora alle prese con allagamenti e frane. Non è ancora giunto dunque il momento di quantificare i danni, ma Zaia già prevede che saranno ingenti soprattutto per le famiglie e le imprese. E tra le imprese colpite, ci sono le aziende agricole della Valpolicella, che hanno visto le loro vigne allagate, come segnato appunto da Confagricoltura Verona. Ma anche l'est veronese, la terra del Soave è stata colpita. "Il nubifragio ha martoriato un distretto produttivo strategico per l'economia del Veneto, proprio nel momento clou della raccolta dell'uva e della successiva vinificazione", ha commentato Zaia.