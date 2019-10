Anche i vigili del fuoco a Villafranca di Verona per il "Carosello con le Divise"

All'interno del castello scaligero di Villafranca si è tenuta, in data 12 Ottobre 2019, la decima edizione del "Carosello con le Divise". Evento nato per diffondere la cultura della Protezione Civile e per far conoscere ai più giovani e alla cittadinanza tutta le attività dei vari reparti che operano sul territorio.

La giornata, organizzata dal Reparto Volo Emergenza, ha visto, nella mattinata, la partecipazione di circa 500 alunni degli Istituti Superiori della provincia di Verona oltre alla cittadinanza che ha visitato i vari stand durante tutta la giornata.

Anche i Vigili del Fuoco di Verona erano presenti alla manifestazione con due stand allestiti con attrezzature e mezzi operativi utilizzati su vari scenari incidentali. Grande l'interesse dei visitatori alla simulazione, tenutasi nel pomeriggio, che ha visto i Vigili del Fuoco, congiuntamente al personale sanitario, intervenire su uno scenario di incidente stradale con persona sotto l'autovettura.

La manifestazione si è conclusa alle ore 18 circa con la sfilata, per la via principale del comune scaligero, di tutti i mezzi di soccorso presenti.