Vigili del fuoco al lavoro a Verona: sanificata piazza Brà e il policlinico Rossi

Anche nel corso della giornata del 6 maggio, è proseguita l'attività di sanificazione di aree ed edifici pubblici di Verona da parte del personale del Comando dei vigili del fuoco, che è stato impegnato in particolare nelle aree di piazza Brà, giardini compresi, e del vallo dell'Arena, oltre alle strade adiacenti.

Martedì sera invece è stata la volta dell'ospedale di Borgo Roma, dove ha operato il nucleo per il contrasto al rischio Nucleare Biologico Chimico e Radiologico dei vigili del fuoco, per la sanificazione di tutte le aree esterne in prossimità del nosocomio ed in particolare degli accessi pedonali e carrabili allo stesso, comprese le rampe del Pronto Soccorso.

Solo negli ultimi 10 giorni sono stati 18 gli interventi effettuati dai pompieri nelle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19, con l'impiego complessivo di 45 unità di personale 24 automezzi per un totale di 46 ore di lavoro.

Tra i vari interventi effettuati si segnalano in particolare la sanificazione di alcune case di riposo e attività di assistenza alla popolazione, tutto ciò viene svolto ovviamente in parallelo alla quotidiana attività di soccorso che i vigili del fuoco sono chiamati a svolgere.

«Ringrazio il comandante Nicola Micele per aver messo a disposizione i suoi uomini e i mezzi – ha detto il sindaco Federico Sboarina -, al fine di sanificare nuovamente la piazza simbolo della nostra città e le zone limitrofe. Da quando sono state consentite le passeggiate, questi luoghi sono tornati ad essere frequentati da diverse persone ogni giorno, è quindi fondamentale continuare con l’igienizzazione».