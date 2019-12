Vigili del fuoco in piazza Brà per Telethon: thè e prove per i più piccoli

Ancora una volta si sono schierati in aiuto dei più piccoli e a favore della ricerca scientifica. Il 15 dicembre, come ogni anno, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona ha dato attivamente il proprio contributo alla marathona Telethon: 23 pompieri, permanenti e volontari liberi dal servizio, hanno animato piazza Brà creando un percorso ludico sportivo che ha visto i più piccoli cimentarsi tra discese dal palo, passaggi nel tunnel e arrampicate su scale a corda con tecniche saf, per guadagnarsi l'attestato di "giovane pompiere".

Tra i banchetti e l'Arena sono stati esposti anche i mezzi dei vigili del fuoco, i quali hanno allestito anche uno stand per offrire del thé caldo ed incentivare la donazione a Telethon.