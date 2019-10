Vigili del fuoco, stato di agitazione in Veneto per la carenza di personale

Il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo ha proclamato lo stato di agitazione dei pompieri del Veneto, richiedendo agli organi competenti l'avvio della procedura di conciliazione. Il motivo della protesta è la scarsa attenzione che il sindacato imputa al Ministero dell'interno sulla cronica carenza di personale in servizio nei comandi provinciali della regione.

Ad oggi in Veneto mancano 258 vigili operativi e 92 altre figure amministrative, 350 unità in meno a discapito della sicurezza di tutti i cittadini residenti in Veneto - scrive Conapo - Ormai i comandi provinciali debbono funzionare con i minimi operativi, il che significa avere a disposizione per il soccorso pubblico troppo pochi vigili del fuoco, appena 13 per la città di Padova, idem per la città di Verona, a volte appena 9 per la città di Vicenza, insomma troppo pochi per il territorio veneto diffusamente antropizzato e con la presenza di molte industrie a rischio di incidente rilevante. La carenza cronica di personale presso le sedi venete, i pensionamenti e le scarse risorse umane che il Ministero invia dopo i corsi d'ingresso nel corpo, non permettono di tollerare oltre la situazione in essere. Servono uomini e servono subito.