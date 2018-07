Vigasio, terminati i lavori di Acque Veronesi. Potenziate le fognature

Una maggiore tutela dell'ecosistema ambientale del territorio e del fiume Tartaro grazie a nuove infrastrutture moderne ed efficienti. Questo in sintesi il risultato degli interventi realizzati nei mesi scorsi da Acque Veronesi a Vigasio. La società consortile ha provveduto infatti ad una serie di lavori, dal complessivo valore di circa 130mila euro, finalizzati ad ottimizzare, razionalizzare ed adeguare il sistema fognario e depurativo in via Dante Alighieri.

La rete fognaria esistente era di tipo mista, costituita da tubazioni in calcestruzzo che raccoglievano sia i reflui delle abitazioni, sia le acque provenienti dalla sede stradale, convogliandole su uno scolo tombinato che scarica nel fiume Tartaro. Il progetto di Acque Veronesi risolve la problematica ambientale, indirizzando tutti i reflui sulla rete fognaria principale e andando nel contempo a realizzare, almeno su una delle due traverse di via Dante Alighieri, una rete fognaria di sole acque nere. I tecnici della società hanno realizzato un nuovo tratto a gravità dal diametro 250 millimetri sulla prima raversa della via, per una lunghezza di circa 136 metri. La nuova condotta fungerà così da linea delle acque nere, mentre l'esistente tubazione resterà a servizio delle acque di piattaforma stradale. Nella seconda traversa è stata invece collegata la rete mista esistente direttamente con la rete fognaria principale.