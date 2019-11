Tre cinghiali filmati lungo la strada di ingresso al paese di Roncà

È stato pubblicato lunedì scorso, 11 novembre, in un gruppo Facebook e ha fatto il giro dei cellulari veronesi. Un uomo seduto sul sedile passeggero di un'auto ha immortalato la passeggiata notturna di tre cinghiali a Roncà. L'avvistamento è avvenuto proprio all'ingresso del paese, in via Vittori, la strada di collegamento con la frazione di Santa Margherita.