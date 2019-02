Vicolo Monte a Verona, partita la derattizzazione da parte di Amia

Maggiore decoro e pulizia a tutela della salute pubblica, dell'igiene e del decoro urbano. Questi in sintesi i principali obiettivi dell'intervento di Amia iniziato oggi, 18 febbraio, in pieno centro storico a Verona.

Il presidente della società di via Avesani Bruno Tacchella si è recato questa mattina in sopralluogo insieme ad una squadra di tecnici in vicolo Monte, una stradina che per la sua particolare posizione è frequentata e che da tempo risente di alcune criticità legate alla presenza di alcuni cassonetti dei rifiuti posizionati proprio ad angolo dell'edicola di corso Portoni Borsari. La zona in questione è stata oggetto di diverse segnalazioni di cittadini che hanno comunicato casi di presenza di topi e di sporcizia.

Per consentire agli operatori di Amia una corretta ed efficace azione di derattizzazione, i cassonetti saranno spostati per venti giorni in vicolo Mazzanti. Durante questo periodo, grazie all’uso di appositi macchinari e alla presenza di uno staff di operatori specializzati, verrà svolta in accordo con l'amministrazione comunale un'attività di posizionamento delle esche topicide e di lavaggio e pulizia chimica del sito.

Vicolo Monte per la sua vicinanza a piazza Erbe rappresenta un punto di passaggio di notevole afflusso per turisti e residenti - ha commentato Tacchella - Giusto quindi intervenire con una serie di azioni mirate a contenere sensibilmente il numero di topi presenti in alcune zone della città. La presenza di tali animali è in buona parte dovuta anche da atteggiamenti non corretti da parte di alcuni esercizi commerciali di natura gastronomica, che spesso non rispettano le regole per una ottimale raccolta dei rifiuti. Al fine di ostacolare l'insediamento e l'aumento di ratti e topi è necessario infatti garantire condizioni igieniche ottimali, evitando ogni possibilità di alimentazione degli stessi, causata anche dall'abbandono indiscriminato di cibi privi di coperchio e al di fuori degli appositi contenitori. Una volta terminata l'attività, i quattro cassonetti ritorneranno in vicolo Monte.



(Il presidente di Amia Tacchella in via Mazzanti, dove sono stati temporaneamente spostati i cassonetti)