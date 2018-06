Lavori e divieti fino a settembre in viale Piave: tutte le modifiche alla viabilità cittadina

Al via da lunedì 11 giugno interventi in viale Piave e viale del Lavoro per lo spostamento di un metanodotto ad alta pressione, a cura della società SNAM Rete Gas. I lavori, propedeutici ai futuri interventi per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto filoviario, proseguiranno fino al 30 settembre.

I principali provvedimenti viabilistici riguarderanno:

Dall’11 giugno al 10 luglio , divieto di sosta in viale del Lavoro, con restringimento della carreggiata ad una corsia, nel tratto tra via Scopoli e piazzale fronte ingresso Fiera; divieto di accesso in via Scopoli da viale del Lavoro, mentre resterà aperto l’ingresso da via Roveggia; divieto di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da viale del lavoro e diretti in viale dell’Agricoltura; obbligo di svolta a destra su viale del Lavoro per i veicoli provenienti da viale dell’Agricoltura.

Dall'11 giugno al 7 settembre , divieto di transito nelle prime tre corsie di viale Piave, con chiusura del primo accesso al sottopasso ferroviario provenendo da Porta Nuova con direzione Santa Lucia.

, divieto di transito nelle prime tre corsie di viale Piave, con chiusura del primo accesso al sottopasso ferroviario provenendo da Porta Nuova con direzione Santa Lucia. Dall’8 al 30 settembre, divieto di transito nelle prime due corsie di viale Piave, con chiusura del primo accesso del sottopasso ferroviario provenendo da Porta Nuova con direzione Santa Lucia.

