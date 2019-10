Viale Piave, si lavora fino a tardi per anticipare la riapertura del sottopasso

Termineranno in anticipo i lavori di asfaltatura del sottopasso di viale Piave, iniziati oggi, giovedì 24 ottobre. Già da domani mattina presto, venerdì 25, sarà aperta la corsia in direzione San Giovanni Lupatoto e dopo poche ore, a fine mattinata, l’intero sottopasso sarà libero dal cantiere. L’intervento di bitumatura doveva durare due giorni ma, per ridurre al minimo i disagi, proseguirà anche in orario notturno. I lavori, infatti, continueranno fino alle ore più buie, in modo da rendere più scorrevole il traffico già dalle prime ore di domani.