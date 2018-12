Fiera di Santa Lucia, arrivate le bancarelle e modificata la viabilità

Da oggi, 10 dicembre, a giovedì 13 dicembre, sarà possibile trovare in piazza Bra a Verona le tradizionali bancarelle di Santa Lucia. Circa 260 i rivenditori di prodotti enogastronomici o artigianali per questa fiera di quattro giorni che inevitabilmente modifica la viabilità nel cuore del capoluogo e alcuni automobilisti se ne sono già accorti. In piazza Bra, via degli Alpini e corso Porta Nuova (nel tratto tra via Dei Mutilati e piazza Bra) possono transitare solo i veicoli per il carico e scarico della merce degli ambulanti. Per gli altri, la zona e off limits. Chi imbocca corso Porta Nuova dunque è costretto a girare in via Pradaval o in via Paglieri per non violare il divieto di transito, in vigore fino alle fine della giornata di giovedì.

Il divieto di transito, infine, potrebbe essere allargato in corso Porta Nuova (tra via Battisti e via Paglieri e sull'intera carreggiata prospieciente i numeri civici dispari) in via Bertoni e in via del Minatore se particolari condizioni del traffico lo renderanno necessario.