Lavori di Acque Veronesi, chiusa la corsia preferenziale di via XX Settembre

Nella giornata di venerdì 15 febbraio, dalle 9 alle 18, sarà istituito il divieto di transito ai mezzi pubblici nella corsia preferenziale di via XX Settembre, in direzione da Porta Vescovo a Ponte Navi. La leggera modifica alla viabilità è necessaria per permettere ad Acque Veronesi di intervenire per una manutenzione. Per i mezzi pubblici è stato predisposto un percorso alternativo.

E sempre nella giornata del 15 febbraio, Acque Veronesi sarà a Mantova con la consigliera Paola Briani per una giornata di confronto tra operatori europei sulle nuove direttive e i nuovi modelli di gestione dell'acqua. Il convegno si intitola "Acqua potabile, nuova direttiva europea e modelli di governance delle aziende pubbliche" ed è organizzato da Padania Acque, Gruppo Tea e Acque Veronesi, con il patrocinio di Utilitalia e Confservizi Cispel Lombardia.

Durante i lavori si parlerà della sostenibilità finanziaria dei piani di investimento sulle reti, di efficienza e di impatto ambientale del ciclo idrico che in Italia coinvolge oltre duemila imprese, occupando, da inizio a fine filiera, all'incirca 40mila persone.

Infine, un promemoria sempre di Acque Veronesi che ricorda che domani, giovedì 14 febbraio, lo sportello di Piazza della Vittoria a Bussolengo resterà chiuso per la festività del santo patrono.