Via Mameli, il cantiere s'allarga: possibile la sospensione del servizio idrico

Dalle 13 di domani, martedì 29 maggio, il cantiere di Acque Veronesi in via Mameli si amplierà ulteriormente. I lavori, partiti il 22 maggio, prevedono la sostituzione di 2 saracinesche di condotte idriche e comporteranno il restringimento delle corsie di circolazione. Fino alle ore 19 di giovedì 31 maggio, salvo imprevisti nel cantiere o avverse condizioni atmosferiche, l'incrocio con la strada diretta ad Avesa subirà un’importante riduzione di carreggiata. Verrà garantita pertanto la circolazione dei mezzi solo su una corsia per senso di marcia. La Polizia municipale consiglia di anticipare la partenza da casa la mattina o, se possibile, di evitare l’area interessata dai lavori, in quanto potranno verificarsi rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Anche il trasporto pubblico potrà subire ritardi.

Nella giornata di mercoledì 30 maggio, durante l’ultima fase della sostituzione delle tubature, potranno verificarsi sensibili cali di pressione e momentanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua in tutto il quartiere Borgo Trento. I disservizi dovrebbero durare dalle ore 9 alle 17 (è a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24).

L’intervento rientra in un importante piano di riammodernamento delle strutture e delle condotte idriche e fognarie realizzato da Acque Veronesi, che da qualche mese sta interessando diverse zone della città.