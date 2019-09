A Gerusalemme una Via Crucis made in Verona con le sculture benedette dal Papa

Reduci dal Vaticano, le sculture bronzee realizzate dalla Fonderia BMN Arte di Roberto Brizzi e commissionate all’artista Alessandro Mutto, dopo avere ricevuto la benedizione di Papa Francesco nella Sala Clementina, ieri pomeriggio sono state benedette presso la Basilica di San Zeno, a Verona, dal Vescovo Giuseppe Zenti. Hanno preso parte alla cerimonia le autorità cittadine civili e militari, oltre che il vicepresidente Associazione una Via Crucis a Gerusalemme Augusto Nalini, Monsignor Carlo Vanzo, il fondatore BMN Arte e ideatore del progetto Roberto Brizzi, lo scultore Alessandro Mutto, gli sponsor che hanno donato le sculture.

Sarà una Santa Pasqua speciale la prossima a Gerusalemme, la Via Crucis avrà le sue stazioni in bronzo benedette anche dal vescovo che durante la cerimonia ha dichiarato: «Abbiamo avuto il privilegio di piantare un seme dell’arte veronese in Terra Santa, un’opera che rimarrà per sempre nella memoria dei pellegrini che da tutto il mondo si recano in visita a Gerusalemme».

L'idea del fondatore dell’azienda veronese è nata nel lontano 2003, in occasione della posa della “Porta della Pace”, realizzata anch'essa dalla fonderia scaligera, un portale bronzeo raffigurante scene bibliche della nascita di Gesù donato dall’Associazione Porta della Pace alla Custodia di Terra Santa e posto all’ingresso che conduce dalla Basilica di Santa Caterina a Gerusalemme alla Basilica della Natività. Dopo l’esperienza di Gerusalemme gli ispiratori e i fondatori dell’Associazione Porta della Pace, tra cui lo stesso imprenditore Roberto Brizzi, Augusto Nalini e Padre Ibrahim Faltas, si erano promessi l’impegno di realizzare “un’opera” per Gerusalemme.

«Ogni anno milioni di pellegrini ripercorrono la Via Dolorosa di Gesù a Gerusalemme rivolgendosi all’unico simbolo di riferimento per la preghiera, un disco raffigurante i numeri progressivi romani ad indicare le quattordici stazioni. - spiega Roberto Brizzi, titolare della Fonderia Artistica Bmn Arte e ideatore del progetto della realizzazione delle 14 stazioni in bronzo benedette da Papa Francesco - Quando realizzammo la porta in bronzo per la Chiesa di Santa Caterina in Betlemme, riproducendo nell’opera la suggestione simbolica della genealogia di Cristo considerai che ai fedeli che giungono da ogni parte del mondo mancava un riferimento nel meditare sugli eventi della passione di Cristo. Così abbiamo messo a disposizione le nostre migliori competenze per riprodurre la carica emotiva della Via Dolorosa percorsa da Gesù che si avvicinava progressivamente alla crocifissione sul Golgota. Grazie al sistema di fusione a cera persa che consente di ottenere una riproduzione fedele nei minimi dettagli, curando la finitura a mano con la massima precisione, siamo riusciti a ricostruire il percorso di commemorazione che adesso potrà accompagnare i fedeli a Gerusalemme. Appartiene all’etica cristiana, infatti, non solo il sentimento del dono materiale pensato per i pellegrini, ma anche la possibilità di portare il dono spirituale della nostra arte in terra Santa reso possibile grazie alla benedizione del Santo Padre».

Il progetto, realizzato in collaborazione tra la Diocesi di Verona e la Custodia di Terra Santa, si è concretizzato nella realizzazione delle 14 stazioni della Via Crucis su sculture in bronzo delle dimensioni di circa 50 x 60 cm. In particolare 9 stazioni, dalla I alla IX, saranno appese al muro della Via Dolorosa, le altre cinque saranno collocate nella Cappella della Custodia di Terra Santa dei Padri Francescani all’interno del Santo Sepolcro. Le sculture realizzate in bronzo con la nobile tecnica della fusione a cera persa verranno donate alla Custodia di Terra Santa, con una cerimonia a cura dalla Diocesi di Verona tramite l’Associazione Una Via Crucis a Gerusalemme. La posa della Via Crucis avverrà il 6 ottobre prossimo a Gerusalemme. «Mi sono sentito parte di un viaggio virtuale che mi ha portato a quell’epoca, - ha spiegato Mutto - con passione ho cercato di riprodurre il più fedelmente possibile le formelle rappresentanti la Via Crucis. Per la produzione ho studiato molto, mi sono documentato e ho fatto ricerche storiche e mi considero contento del lavoro svolto».