Epifania, al Carnevale ha dato il via. Svelata la statua di Papà del Gnoco

Non è vero che l'Epifania tutte le feste si porta via. Una festa è iniziata oggi, 6 gennaio, a Verona ed è quella del Carnevale. Questa mattina, prima sfilata da San Zeno a piazza Bra delle varie maschere cittadine, tra cui non poteva mancare Papà Del Gnoco. La statua del sire del carnevale veronese è stata svelata prima della partenza del corteo e resterà in piazza San Zeno fino all'ultimo giorno ufficiale del carnevale, il 25 febbraio, anche se in provincia di Verona sono in calendario eventi fino a settembre.

Oggi quindi è stato dato il via alla 490esima edizione del Bacanal e tra venti giorni si saprà anche chi sarà il 490esimo Papà Del Gnoco. Il 26 gennaio, infatti, verrà eletto l'uomo che per un anno potrà indossare la maschera più ambita del carnevale. E quattro sono i candidati.

Presenti alla manifestazione di questa mattina, oltre ai protagonisti del carnevale, anche alcune autorità come l'assessore del Comune di Verona Filippo Rando o il consigliere regionale Enrico Corsi. E rilanciata anche questa mattina, la proposta presentata in Regione Veneto di tenere le scuole chiuse per il Venerdì Gnocolar.