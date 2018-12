Il Vescovo Zenti al Comando della municipale per il tradizionale scambio di auguri di Natale

Come da tradizione, il vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti si è recato al comando di via del Pontiere per portare gli auguri di Natale a tutti gli appartenenti alla polizia municipale. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato.

A fare gli onori di casa il comandante Luigi Altamura assieme ad oltre 100 tra agenti e ufficiali. Il vescovo ha riservato parole di grande affetto e stima agli uomini e alle donne in divisa e ha annunciato che don Renzo Zocca sarà il nuovo cappellano del Corpo. Il sindaco Sboarina e l’assessore Polato hanno ringraziato la Polizia municipale per gli importanti risultati raggiunti nel corso del 2018.