La giunta incontra il vescovo: «Ci interessa il benessere della comunità»

Si è tenuto martedì mattina il consueto appuntamento di fine anno in Vescovado tra il sindaco e tutta la giunta comunale di Verona con monsignor Giuseppe Zenti e il delegato alla Comunicazione, don Martino Signoretto. L'amministrazione comunale ha colto l'occasione per consegnare al vescovo la somma donata da assessori e primo cittadino come contributo all’associazione Protezione della Giovane.

«Quello di oggi non è solo un appuntamento rituale, per noi è un incontro ad alto valore simbolico - ha detto il sindaco Federico Sboarina -. La giunta comunale e la diocesi si occupano delle stesse persone, i veronesi per i quali noi abbiamo una attenzione particolare specialmente rispetto alle categorie deboli. Il lavoro che facciamo è di aiuto alle famiglie in difficoltà, anche utilizzando i proventi dell’abolizione dei biglietti gratuiti in Arena che in cinque anni ci permetteranno di destinare oltre un milione di euro. Siamo anche a buon punto con lo studio per l’applicazione del fattore famiglia, Verona sarebbe il primo capoluogo di medie dimensioni ad utilizzare il nuovo sistema di calcolo per pagare i servizi comunali che agevola le famiglie. In generale, è comunque il benessere di tutta la comunità che ci interessa, e di cui sentiamo la responsabilità. Siamo orgogliosi della sinergia che si è sviluppata con la Curia e speriamo che il vescovo sia contento del nostro impegno».

«È sempre un piacere incontrare la giunta comunale di Verona sulla quale io ho la responsabilità pastorale - ha aggiunto il vescovo -. Ringrazio il sindaco per il contributo che insieme alla giunta ha voluto dare e condivido quanto si fa per il benessere dei cittadini, ricordando che ci sono tanti minori in difficoltà. Il Natale è un mistero di speranza e il senso di responsabilità nell’agire quotidiano aiuta la nostra città ad andare avanti veleggiando».