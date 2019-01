Più della metà dei veronesi fa la spesa nei mercati a chilometro zero

Nel 2018, oltre la metà dei veronesi (il 52,7%) ha fatto la spesa nei mercati a chilometro zero di Verona: di questi il il 4,8% sempre, il 16,1% quasi tutte le settimane, e l'8,5% una o due volte l'anno. È quanto emerge da una analisi dell'università di Verona e di Coldiretti Verona, che sarà presentata durante la tavola rotonda «I veronesi e il km zero. Riflessioni per una città che cambia», venerdì 25 gennaio dalle 10 in sala Arazzi nel Comune di Verona.

Durante l'incontro sarà possibile conoscere le abitudini e le scelte a tavola dei veronesi che acquistano nei mercati degli agricoltori. Dopo i saluti del sindaco Federico Sboarina, dell'assessore alle attività economiche, produttive, commercio di Verona Francesca Toffali e del presidente della Coldiretti scaligera Daniele Salvagno, interverranno Domenico Secondulfo e Debora Viviani dell'Osservatorio sui consumi delle famiglie, Rolando Manfredini, capo area sicurezza alimentare della confederazione nazionale Coldiretti, Franca Castellani, presidente di Veronatura, Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona, e Alberto Mastini, presidente di Federconsumatori Verona.

I prodotti a chilometri zero sono quelli locali e del territorio messi in vendita direttamente dall'agricoltore al consumatore nel rispetto della stagionalità - evidenzia Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce sul territorio scaligero i mercati di Campagna Amica - I mercati si sono trasformati, nel tempo, da luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago e socializzazione con lo svolgimento di variegate attività che vanno dai laboratori didattici per i bambini, dai cooking show con gli agrichef all'educazione con i tutor della spesa.

L’incontro è aperto a tutti con iscrizione obbligatoria a: verona@coldiretti.it o chiamando il numero di telefono 045/8678210.