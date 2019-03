Inversione di tendenza: i veronesi fumano meno e respirano meglio

Rispetto ad 8 anni fa, i veronesi fumano meno e respirano meglio. Dati sorprendenti e incoraggianti che, per la prima volta dagli anni Novanta, segnano un cambio di tendenza.

A dirlo sono i numeri, quelli emersi dalla nuova ricerca “Come va il tuo respiro”, effettuata su un campione di residenti nel Comune di Verona, dal reparto Pneumologia dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in collaborazione con il Comune, che ha confrontato i nuovi dati con quelli del progetto “Scopri il tuo respiro”, realizzato nel 2010-2011.

Uno studio più che attendibile, visto il tasso di adesione pari al 70,3 % (hanno risposto 646 cittadini su 919 potenzialmente contattabili), per un confronto statico temporale molto accurato.

L’utilizzo dello stesso campione di indagine, arruolato per la prima ricerca del 2010-2011, ha consentito di studiare l’evoluzione della loro salute respiratoria, ma anche di fornire elementi utili per valutare azioni e strategie da attuare per continuare il trend positivo.

Dai risultati delle spirometrie e dall’analisi dei questionari sottoposti ai partecipanti, sono emersi numeri rilevanti, primi tra tutti che, rispetto al 2010-2011, i fumatori sono diminuiti del 5 %, così come sono calate le patologie cronico ostruttive. In altre parole, i cittadini soffrono meno di tosse, catarro e dispnea, ma soprattutto di tosse cronica, prima tra i sintomi respiratori. Nei prossimi due anni i risultati saranno incrociati con il database dell’ULSS 9, per analizzare i dati sulla salute respiratoria alla luce del consumo di farmaci respiratori, degli accessi in ospedale o nei distretti.

Nel dettaglio, i numeri della ricerca, che per la sua caratteristica epidemiologica è prima nel suo genere in Italia, saranno oggetto di un convegno aperto alla cittadinanza, in programma venerdì 15 marzo alle 17 in Gran Guardia.

Martedì, in municipio, le prime considerazioni: l’indagine “Come va il tuo respiro”, patrocinata dalla Regione Veneto e dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Verona, è stata realizzata con il contributo dei Fondazione Cattolica Assicurazioni, Chiesi Farmaceutici, Agsm e Veronafiere.

In sala Arazzi erano presenti l’assessore al Decentramento Marco Padovani, l’amministratore delegato dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar Mario Piccinini, il responsabile della Pneumologia del Sacro Cuore Carlo Pomari, il biostatico che ha elaborato i dati Massimo Guerriero, il direttore sanitario dell’ULSS 9 Denise Signorelli e il segretario generale di Fondazione Cattolica Assicurazioni Adriano Tomba.

«Un lavoro partito anni fa nelle circoscrizioni e che ora ha un’importante valenza sanitaria oltre che scientifica – ha detto l’assessore Padovani-. I dati sono incoraggianti, perché dimostrano quanto sia fondamentale la prevenzione e come i cittadini siano attenti alla propria salute. Numeri importanti anche per l’Amministrazione, impegnata con iniziative e progetti per promuovere tra i cittadini comportamenti e stili di vita virtuosi».

«Il fumo e l’inquinamento sono le principali cause delle malattie respiratorie – ha detto il dottor Pomari -. Il merito della loro diminuzione va riconosciuto sicuramente ai cittadini, che rispetto ai decenni scorsi sono molto più sensibili e attenti a come migliorare la qualità della loro vita, ma anche agli enti locali, le cui linee politiche hanno ricadute anche sul settore sanitario».

«Una ricerca complessa, a vantaggio della comunità oltre che della ricerca scientifica – ha aggiunto l’amministratore delegato del Sacro Cuore Piccinini -. Un esempio di collaborazione virtuosa tra molteplici realtà del territorio che, ciascuna con le sue competenze, lavora ad un obiettivo comune, la salute dei cittadini».