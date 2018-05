Attualità Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

C'è una veronese tra i 70 migliori giovani oncologi al mondo premiati a Chicago

Si tratta di Luisa Carbognin dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, che all’American Society of Clinical Oncology riceverà il Merit Award per la sua ricerca su un driver per prevedere l’evoluzione di un tumore al seno