Veronese scopre di avere eredità milionaria, ma è tutto sotto sequestro

Un'indigente veronese di 69 anni era multimilionaria a sua insaputa. La donna, infatti, era entrata in possesso di una collezione di reperti preistorici custodita dal marito, il quale purtroppo nel 2001 è morto in un incidente. Questa collezione, cominciata dal bisnonno del marito, consiste in più di cinquemila selci lavorate e la Soprintendenza di Verona l'ha valutata 107 milioni di euro. Denaro che la vedova non ha mai visto perché la collezione è stata sequestrata dalla Procura di Verona, che li ritiene beni culturali di proprietà dello Stato.

La storia della 69enne Giuseppina Perazzi è stata raccontata sul Corriere da Andrea Priante e le disavventure della donna cominciano nel 2007, quale lei perde il lavoro e decide di vendere la collezione del suo defunto marito. Giuseppina Perazzi non ne conosce il valore e così si rivolge ad una casa d'aste tedesca che la valuta circa 10mila euro. La donna si fida e le selci preistoriche prendolo la strada della Germania, ma immediatamente la Procura blocca tutto. Quella collezione sarebbe composta da reperti provenienti da scavi illegali e così nel 2009 la collezione torna dalla Germania all'Italia e per dieci anni rimane sotto sequestro nei magazzini dell'Arsenale di Verona.

Nel frattempo, Giuseppina Perazzi viene a conoscenza che il reale valore di quanto le aveva lasciato il marito supera i 100 milioni di euro, ma viene anche accusata di ricettazione ed illecita esportazione. La vicenda giudiziaria si sposta poi per competenza a Bolzano dove le selci della collezione vengono definiti dei «beni culturali», ma il Tar annulla il provvedimento e in seguito il tribunale civile sentenza la prescrizione dei reati per la 69enne e la restituzione della collezione alla donna.

Sembrava tutto risolto, ma quest'anno le selci sono state di nuovo sequestrate e poi confiscate perché ritenute di proprietà dello Stato. E così la battaglia di Giuseppina Perazzi continua e la donna si è detta pronta anche a rivolgersi alla Corte Europea pur di ottenere quello che sente sia suo di diritto.