Verona vince il premio “La città per il verde” grazie a piazza Indipendenza

Una riqualificazione che vale un podio. Verona si aggiudica il premio nazionale “La città per il verde” grazie ai nuovi giardini di piazza Indipendenza. Le motivazioni? Il rispettoso inserimento dell’area verde nel contesto urbano e il recupero della memoria storica attraverso il disegno e la forma che richiama quella di un orto botanico. Segnalato dalla giuria anche il collegamento pedonale con piazzetta Navona, che consente di agevolare i flussi turistici tra il giardino e il centro storico. Meritevoli di menzione anche l’utilizzo della pietra locale per la cordonatura delle aiuole e l’attenzione posta per la salvaguardia degli alberi monumentali.

Il premio, giunto alla XIX edizione, è istituito da “Il Verde editoriale" ed è dedicato ai Comuni italiani che hanno investito tempo e risorse a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale, distinguendosi per la qualità degli interventi realizzati. Il riconoscimento è suddiviso in più categorie, Verona vince quest’anno il premio per i Comuni con più di 50 mila abitanti.

«Una grande soddisfazione che premia la riqualificazione di quest’area verde – ha detto l’assessore ai Giardini Marco Padovani -. Un intervento curato nei minimi dettagli, dall’uso di materiale naturale e tipico del veronese alla piantumazione di particolari piante floreali. Allo stesso tempo è un riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti da un anno e mezzo per la valorizzazione del verde urbano e che ci sprona a continuare su questa strada».