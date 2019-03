Verona Tessile, al festival la prima esposizione di "Finestre Migranti"

Ritorna, da giovedì 25 a domenica 28 aprile, il Festival Verona Tessile, rassegna internazionale di arte tessile organizzata dal 2011 con cadenza biennale dall'associazione Ad Maiora, con il patrocinio del Comune di Verona e dell'assessorato alla cultura.

In questa edizione, coordinata dall'architetto Maria Bussolin, si daranno appuntamento a Verona gruppi italiani ed europei di arte tessile, artiste e artisti provenienti da tutto il mondo. Verona Tessile si articolerà in diversi spazi espositivi della città e all'interno di edifici di particolare rilevanza storica e architettonica. Tra questi, i prestigiosi spazi della Gran Guardia, nella cui sala multifunzionale verrà allestita "Finestre Migranti": prima esposizione mondiale di opere tessili sul tema delle migrazioni ideata e curata da Annamaria Brenti, in collaborazione con Silvana Zenatello e Piera Quaglia, e seguita da Silvana Zenatello, Patrizia Madrassi e Maria Teresa Sansotta. Un progetto corale nato a Frascati quattro anni fa da un'idea di Annamaria Brenti, artista tessile conosciuta internazionalmente nel settore del quilting.