Verona Sud. "Manca ancora una visione convincente del futuro dell’area"

Giudichiamo positivamente il ribaltamento del casello di Verona Sud, si auspica in tempi brevi. Bene la variante alla statale 12, ma con le variazioni migliorative che abbiamo suggerito. Bene il piano della mobilità, il parcheggio scambiatore e il filobus (sarebbe ora!). Ma in questi annunci su Verona Sud continua tuttavia a mancare una visione e una progettualità in grado di spiegare, a cittadini e categorie economiche, quello che sarà il futuro dell’area tra cinque o dieci anni, indirizzandone, di conseguenza, scelte e investimenti.