Torna a Verona la "Skarrozzata": tour di due chilometri in centro su una sedia a rotelle

«Non sarà una passeggiata», parola di assessore allo Sport Filippo Rando. Torna domani, per il terzo anno consecutivo, la "Skarrozzata" di Verona, un giro in centro storico sulla sedia a rotelle. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate alla disabilità. E l’assessore Filippo Rando, che l’anno scorso si era messo in gioco, non ha dubbi: «Solo provando si possono capire quelle che sono le difficoltà che tante persone vivono ogni giorno, dalle barriere architettoniche agli impedimenti motori. È un’esperienza che arricchisce, tutti dovrebbero partecipare».



L’appuntamento è fissato oggi, sabato 8 giugno, a partire dalle ore 16 in piazza Bra. Davanti all’Arena sarà possibile sedersi su una delle carrozzine messe a disposizione dagli organizzatori e percorrere via Roma, corso Cavour, via Catullo, via Noris, per poi tornare in piazza. Quanti non riusciranno ad ‘aggiudicarsi’ la sedia a rotelle, potranno comunque partecipare con monopattini, roller e skateboard. Lo scopo, infatti, è proprio quello di affrontare la classica passeggiata cittadina ma sulle ruote.

Al termine del percorso di due chilometri, il Bacanal del Gnoco offrirà a tutti un piatto di pasta. La manifestazione, organizzata dall’Unione sportiva Acli di Verona e dal gruppo "La Skarrozzata", con il patrocinio del Comune, è stata presentata ieri mattina in municipio. Erano presenti, oltre all’assessore Rando, anche l'organizzatore veronese Giacomo Benanzioli e i presidenti di Usacli Verona Giuseppe Biasi, Olympic Basket Verona Saverio Pellegrino e Bacanal del Gnoco Valerio Corradi, ovviamente assieme all’immancabile Papà del Gnoco.