Educazione al rispetto e all'autostima: firmato il protocollo tra Comune e università di Verona

Questa mattina, giovedì 2 luglio, in diretta streaming dalla sala Blu, il sindaco Federico Sboarina, la prorettrice dell’Università di Verona Donata Gottardi, Nicoletta Zerman delegata del Rettore alla Comunicazione e ai rapporti istituzionali, Antonella Rossi referente "O.P.E.R.A." e la presidente della commissione comunale Politiche sociali Maria Fiore Adami, sono intervenuti per la presentazione e firma del protocollo del progetto "O.P.E.R.A. - Osservatorio per l'educazione al rispetto e all'autostima".

La professoressa Gottardi ha spiegato che «già da diverso tempo l'università oltre alla ricerca ed alla didattica ha una terza missione che è quella di mettersi a disposizione del territorio. Questo accordo con il Comune e l'adesione per tale osservatorio e progetto "O.P.E.R.A." fa parte di questo impegno. I temi dell'educazione, dell'autostima e del rispetto ci riguardano tutti nella vita quotidiana e nel nostro ruolo di educatori». Il sindaco ha quindi voluto sottolineare come la firma di tale protocollo riveli che «l'università di Verona non è solo nelle aule, ma si mette anche al servizio della città attraverso la ricerca, la didattica e la formazione».