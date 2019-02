Il 18 maggio tornerà il Verona Pride, il corteo da San Zeno a Veronetta

Vittorio Di Dio, attirandosi addosso un gran numero di critiche, si era compiaciuto della sconfitta di Sebastiano Ridolfi nell'elezione di Papà Del Gnoco e, riferendosi all'omosessualità del candidato, aveva scritto: «Il primo gay pride "mascherato" può aspettare». Ma, alla fine, dovrà aspettare solo fino al 18 maggio e non sarà neanche "mascherato".

È stata annunciata oggi, 13 febbraio, la data del Verona Pride 2019. Il 18 maggio, il corteo attraverserà la città da San Zeno a Veronetta. «La piazza di San Zeno è stata scelta per la partenza per ricollegarsi alla prima grande manifestazione glbt fatta a Verona il 30 Settembre 1995, 23 anni fa - spiegano gli organizzatori - Allora si protestava contro l'approvazione delle ormai famose mozioni omofobe, ancora in vigore. Quest'anno riaffermiamo quel diritto di cittadinanza per le tante diversità e soggettività pesantemente colpite da chi ci vorrebbe tutte e tutti normati e "normali". Alla cultura e al sistema dominante che, per la propria autoconservazione, necessitano di un rigido controllo sui corpi e temomo fortemente tutto ciò che si sposta, che è in divenire, che muta, contrapponiamo le infinite sfaccettature e le urgenze reali delle singole esistenze».

Il Verona Pride ricorderà inoltre un altro anniversario. Sono infatti passati 50 anni dalle ribellioni di Stonewall a NewYork, uno dei punti di partenza storici del movimento per la liberazione e l'affermazione dei diritti civili per tutte le persone lgbtqi+.