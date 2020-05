Torna l'animazione per i bambini in alcuni parchi gioco della città di Verona: ecco dove

Da lunedì 25 maggio torna l’animazione per bambini in alcuni parchi della città. Dopo mesi di silenzio, durante i quali i piccoli sono rimasti a casa e hanno dovuto imparare nuove regole di vita, si ricomincia a giocare. Ovviamente nel rispetto delle misure previste dal decreto ministeriale del 17 maggio, ossia in piccoli gruppi e in spazi esterni, sicuri e sanificati.

Nelle aree attrezzate Raggio di Sole, Arsenale e Valdonega, prenderanno il via alcuni laboratori di esplorazione e invenzione. Attività mirate all’apprendimento e alla scoperta che la cooperativa sociale Aldia proporrà dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. L’iniziativa voluta dal Comune sarà gratuita. I bambini dovranno essere accompagnati dal genitore o comunque da un adulto, che dovrà mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A soli due giorni dalla riapertura dei primi 19 parchi gioco di Verona, i cui cancelli si spalancheranno sabato 23 maggio, viene fatto un altro passo in avanti a supporto delle famiglie. Il risultato è frutto della collaborazione tra gli assessorati ai Giardini e all’Istruzione, che hanno individuato gli spazi migliori per riprendere il servizio, sospeso lo scorso 24 febbraio. «Dopo tante settimane di stop a tutte le attività per bambini e famiglie, a causa dell’emergenza sanitaria, siamo orgogliosi di ridare il via alle prime iniziative. -spiega l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco - Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, i nostri bimbi potranno tornare a giocare nei parchi, che verranno costantemente sanificati. Questi laboratori riaccenderanno la curiosità e l’interazione dei piccoli, dopo mesi trascorsi in casa».