Le emozioni della montagna in Gran Guardia con il Mountain Film Festival

Le cime di tutto il mondo conquistano Verona. Oltre cento pellicole sono state inviate da ogni continente, diciassette quelle in concorso che verranno proiettate in Gran Guardia dal 5 al 9 marzo. Torna, per il quarto anno, il Verona Mountain Film Festival, con un programma ricco di appuntamenti ad ingresso gratuito.

Martedì 5 marzo sarà "In the starlight" del francese Mathieu Le Lay, ad inaugurare la rassegna cinematografica, preceduto dall'esibizione del Coro Scaligero dell'Alpe. E durante le cinque serate, con inizio sempre alle 20.30, si alterneranno proiezioni ed eventi speciali.

In concorso non solo film ma anche fotografie. Sono ventiquattro gli scatti selezionati tra i centoventicinque in gara.

Tra gli eventi speciali il "Premio al Soccorso Alpino Veronese" del Panathlon Verona, il progetto "Linea Terra Acqua" promosso dall'Accademia di Belle Arti, l'incontro con la scuola di scialpinismo Renzo Giuliani, che presenterà un'iniziativa umanitaria nella valle dello Wakhan.

Durante la serata finale si terranno, invece, la premiazione del concorso fotografico "Montagna, cosa mi racconti?", dell'Università di Verona, la proiezione del film "Holy mountain" di Reinhold Messner e la commemorazione dell'alpinista Riccardo Cassin, a 10 anni dalla scomparsa. La serata si chiuderà con la performance "Tuo Walter" della Compagnia Delle Chiavi.

Una anteprima del festival si terrà lunedì 25 febbraio, alle 17.45, nella sala convegni del Banco Bpm di via San Cosimo. Durante l’incontro, al quale sarà presente l'alpinista Beppe Pighi, verrà proiettato il film fuori concorso "La sud del Monte McKinley" di Riccardo Cassin.

Giovedì 7 marzo, invece, al Polo Zanotto, alle 17, saranno proiettati sei dei cortometraggi in concorso e verrà svelato il nome del vincitore del contest fotografico organizzato dall'ateneo scaligero.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.montagnaitalia.com.

Il festival rientra nel circuito "Spirit of the mountain" ed è organizzato dalle sezioni Cai di Verona e dalle sottosezioni Gruppo escursionistico alpinistico di Zevio e Gruppo Alpino Scaligero Verona, con la direzione artistica di Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune di Verona.

La nostra città conferma di essere capitale indiscussa dello sport anche attraverso manifestazioni come questa, capaci di accendere i riflettori su discipline forse meno conosciute ma dal grande fascino - ha detto l'assessore allo sport di Verona Filippo Rando - È per questo che siamo felici di ospitare nuovamente in Gran Guardia questo festival, una rassegna che coinvolgerà, attraverso l'arte del cinema, non solo i tanti appassionati di arrampicata e alpinismo, ma anche tutti quei veronesi che amano la montagna e le emozioni che sa trasmettere.



(Un momento della presentazione)