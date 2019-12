Verona Minor Hierusalem dona alla città una scultura in marmo rosso

Scolpita su marmo rosso dalla mano di uno degli ultimi mastri Comacini e ora di proprietà della città di Verona. L'opera «La Scala», realizzata dal maestro Frans Ferzini, magister dell'antico ordine che raggruppava gli scultori, è stata donata dalla fondazione Verona Minor Hierusalem al sindaco Federico Sboarina e troverà collocazione all'interno di Palazzo Barbieri.

Un unicum, sia per il lavoro artigianale che sta dietro l'opera, che per la rigorosa rappresentazione del simbolo della città scaligera.

La consegna è avvenuta in Gran Guardia al termine del convegno «Cultura e benessere», organizzato dalla fondazione in occasione del terzo anno di attività. Il dono ha preso ispirazione dal pellegrinaggio «Verona, città dove le pietre hanno un'anima», svoltosi lo scorso 28 settembre nel chiostro della Chiesa di San Giorgio in Braida.

A commissionare il lavoro la startup Marmorosso che ha donato la pietra utilizzata poi da mastro Ferzini.

Cresce il legame tra la Verona Minor Hierusalem e la città - ha detto il sindaco - Grazie alla fondazione e a centinaia di volontari, le chiese veronesi vengono valorizzate e fatte conoscere, assieme ai loro patrimoni storici e artistici. Allo stesso modo, con questi tre percorsi urbani, è stata ampliata l'offerta turistica, soprattutto al di fuori dell'ansa dell'Adige. Le persone hanno così l'opportunità di scoprire tutta la zona di Castel San Pietro e Veronetta, dove sono custoditi tantissimi tesori cittadini.

Alla consegna dell'opera erano presenti monsignor Martino Signoretto e Paola Tessitore, presidente e direttrice della fondazione Verona Minor Hierusalem.