Al via la "Verona Marathon" tra divieti, strade chiuse e modifiche della viabilità

Ha preso il via a Verona questa mattina, domenica 17 novembre 2019, l'importante gara podistica di richiamo internazionale "VeronaMarathon", come sempre nel weekend affiancata da altri eventi podistici: la "Cangrande Half Marathon" e la "Last 10km Marathon".

Nell'ottica di migliorare le esigenze dei cittadini residenti e dei lavoratori, sono state introdotte alcune importanti variazioni alla normale viabilità. Di seguito le riportiamo nel dettaglio:

Parona-Valpolicella: l'accesso alla Valpolicella viene garantito dalle ore 8 alle 15 e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, viene consentito il transito a senso unico di marcia, a velocità estremamente limitata, con direzione da Verona a Parona, in via Ca’ di Cozzi (tra viale Caduti del Lavoro e via Preare) e in via Preare.

Pronto soccorso: il traffico privato dall’Ospedale di Borgo Trento a Borgo Venezia è sempre libero passando dalla galleria di via Volta.

Tangenziali: l’uso delle circonvallazioni esterne è sempre possibile salvo il tratto di circonvallazione Colombo da via Pancaldo a ponte Catena fino alle ore 12.

Sempre alle ore 12 sarà aperto anche il traffico su via Pancaldo in entrambi i sensi di marcia. I residenti, anche nelle vie non direttamente interessate dalla maratona, sono invitati a considerare le loro necessità di spostamento nella giornata di domenica.

Il percorso di gara sarà occupato dalle ore 8 alle ore 15 circa, con partenza, arrivo e principali servizi concentrati in piazza Bra.

Varchi di attraversamento del percorso

Durante lo svolgimento della gara tra le ore 8 e le ore 15 sono previsti varchi di attraversamento in prossimità di incroci vigilati nei seguenti casi: per esigenze urgenti e di emergenza, quando non transitano gli atleti e previa autorizzazione da parte della Polizia Locale o del personale dell'organizzazione.

Divieti

Viene istituito il divieto di transito dei veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti su tutto il percorso podistico e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione.

Ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, durante la gara è vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso utilizzato dai concorrenti della "Verona Marathon", anche da aree private e passi carrabili e, inoltre, ai conducenti dei veicoli ed anche ai pedoni, è vietato attraversare il percorso.