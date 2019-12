Le ricadute positive della "Verona Marathon" in città al centro di un convegno

Le ricadute positive, a livello commerciale e turistico, per tutta la città di Verona. Ma anche il valore aggiunto rappresentato da una manifestazione sportiva che, anno dopo anno, sta diventando sempre più la grande festa del capoluogo scaligero. Saranno questi i focus del convegno "Verona Marathon: una opportunità per tutta la città", in programma sabato 14 dicembre 2019 presso il Winter Garden dell’Hotel Crowne Plaza, a partire dalle ore 11. L’evento è organizzato e promosso da Gaac 2007 VeronaMarathon ASD. Il convegno sarà articolato in vari momenti di confronto e riflessione sulla dinamica virtuosa che si insatura tra la manifestazione e la città.

Il presidente di VeronaMarathon, Matteo Bortolaso, aprirà il primo panel “VeronaMarathon per Verona” illustrando i dati di partecipazione ed economici raccolti in occasione dell’ultima maratona, disputata lo scorso 17 novembre, ed elaborati dall’Ufficio Statistico Comunale. Un ripple effect, quello originato dalla VeronaMarathon, che vede per ogni atleta che partecipa alla manifestazione un importante ritorno economico sulla città, di cui beneficiano tutti: operatori dell’hospitality, ristoratori, commercianti, ma anche musei e servizi locali. Insieme a Bortolaso, il sindaco di Verona, Filippo Rando, illustrerà lo stretto rapporto tra eventi sportivi di alto livello e sviluppo della pratica sportiva tra i cittadini.

A raccontare il valore aggiunto rappresentato dai grandi eventi sportivi per la città sarà invece una tavola rotonda – moderata da Gianni Mauri, presidente Fidal Lombardia – a cui parteciperanno i rappresentanti di alcune tra le maggiori manifestazioni podistiche italiane: Fabio Pagliara della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Lorenzo Cortesi di Venicemarathon, Gianni Poli della Cortina Dobbiaco Run, Andrea Trabuio della Milano Marathon, Lorenzo Benfenati della Run Rome the Marathon.

Il grande coinvolgimento del tessuto economico e commerciale cittadino, che gioca un ruolo di primo piano nell’ospitare e sostenere la manifestazione, sarà testimoniato anche da Paolo Caldana di Confcommercio, Giulio Cavara dell’Associazione Albergatori, Daniel Frank Direttore di Verona Booking, e Giuseppe Riello della Camera di Commercio.

Ma la VeronaMarathon non è solo un momento dedicato allo sport: anche il volontariato e il sociale, come parti vive e attive della città, hanno saputo cogliere l’occasione rappresentata dalla competizione per promuovere le proprie attività e sensibilizzare pubblico e partecipanti. A parlarne saranno Giannantonio Bresciani di Telethon, Alberto Bagnani di Abeo, Francesca Arzone di Save the Children, Alessandro Ortombina della Croce Rossa Italiana e Silvia Bolzoni Referente area sociale Croce Rossa Italiana Verona, Antonella Andriani dell’Accademia di Belle Arti e Dino Mascalzoni dell’Ufficio Ambito Territoriale 7. Spazio quindi ai partner di VeronaMarathon: Agsm con Francesca Vanzo, Pidigi Zerowind con Giorgio De Gara, Zuegg con Andrea Bressan, Melegatti 1894 con Giacomo Spezzapria, GSK con Maria Teresa Uberti. Moderatrici della sessione saranno Elisabetta Gallina di TeleArena e Laura Peloso di Telenuovo.

A chiusura della mattinata, si terrà il dibattito “Il futuro di Veronamarathon”, un importante momento di confronto tra le forze politiche cittadine sull’importanza di eventi di questa dimensione, sul contributo che essi possono avere per l’economia del turismo veronese in periodi di bassa stagione, ma anche sull’impatto positivo in termini di socializzazione, benessere e sani stili di vita per i cittadini. Alla tavola rotonda, moderata da Elisabetta Gallina e Laura Peloso, parteciperanno Federico Sboarina, sindaco di Verona, Flavio Tosi, ex Sindaco di Verona e consigliere comunale della Lista Tosi, Paolo Paternoster, deputato della Lega al Parlamento, Alessia Rotta, deputata del Pd al Parlamento, Alberto Bozza, ex Assessore allo Sport e Consigliere Comunale della Lista Tosi, Matteo Gasparato di Verona Domani, consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro Gennari consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Venturi di Generazione Verona. Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza.