Amia riapre le isole ecologiche del Comune di Verona la prossima settimana

Riapriranno lunedì 20 aprile le isole ecologiche di Amia dislocate sul territorio comunale di Verona. Come previsto dall’ordinanza regionale del 13 aprile torneranno quindi operative le strutture che consentono in determinati giorni ed orari ai cittadini di conferire in materia gratuita (il servizio è invece a pagamento per le attività commerciali) alcune categorie di rifiuti, come la carta, il vetro, la plastica ed i cosiddetti rifiuti ingombranti che non possono essere raccolti nei normali cassonetti.

Da lunedì sarà quindi possibile recarsi presso i vari punti di raccolta nei seguenti giorni:

SEDE AMIA, VIA AVESANI - Residenti 1° e 2° Circoscrizione il lunedì ed il giovedì dalle 13 alle 18; residenti 3° e 4° Circoscrizione il martedì ed il venerdì dalle 13 alle 18; residenti 5° Circoscrizione il mercoledì e il sabato dalle 13 alle 18.

Residenti 1° e 2° Circoscrizione il lunedì ed il giovedì dalle 13 alle 18; residenti 3° e 4° Circoscrizione il martedì ed il venerdì dalle 13 alle 18; residenti 5° Circoscrizione il mercoledì e il sabato dalle 13 alle 18. STRADA MATTARANETTA (SAN MICHELE EXTRA) - Per residenti 6°, 7° e 8° Circoscrizione tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Martedì, giovedì e sabato anche il pomeriggio dalle 14 alle 18.

Amia ricorda ai cittadini che all’interno delle isole ecologiche è obbligatorio l’uso di mascherina e guanti e che come di consueto per il ritiro e conferimento dei rifiuti ingombranti è necessario prenotare al numero Urp 0458063311 o mandare una mail all’indirizzo urp@amiavr.it. Il servizio prenotazione è già operativo da oggi.

Si ricorda infine che è attivo da qualche giorno lo speciale servizio di raccolta dei rifiuti per le persone che si trovano in quarantena domiciliare. Per accedervi, basta contattare Amia in modo da ricevere a casa il kit, contenente gli appositi sacchetti e il vademecum che illustra la procedura corretta per la gestione dei rifiuti domestici. È sufficiente chiamare il numero verde 800.545565 o, meglio, inviare una mail a servizio.dedicato@amiavr.it per richiedere il kit.