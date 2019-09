A Milano e in Toscana con il Comune nei luoghi di Leonardo: offerta speciale per i residenti

Vedere Milano "con gli occhi di Leonardo", oppure visitare la sua città natale in Toscana. È possibile farlo partecipando alle gite che il Comune organizza in ottobre per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Le gite si terranno a Milano e in Toscana.

Nel capoluogo lombardo si può andare martedì 15 e giovedì 17 ottobre; è prevista la partecipazione a “You are Leo”, un’innovativa esperienza di realtà virtuale che permetterà ai visitatori di vedere la città con gli occhi di Leonardo. Dopo pranzo, visita guidata al Cenacolo vinciano. La quota di partecipazione è di 73 euro a persona.

Due le gite anche in Toscana; da sabato 7 a lunedì 9 e da martedì 10 a giovedì 12 ottobre. L’uscita, organizzata su tre giorni, prevede la visite guidate del centro storico di Firenze, della Galleria degli Uffizi, della casa natale di Leonardo ad Anchiano e del Museo Leonardiano a Vinci.

La quota di partecipazione è di 245 euro e include la pensione completa, ad eccezione del pranzo del secondo giorno. Le uscite sono riservate a residenti del comune di Verona completamente autosufficienti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, a partire da giovedì 12 settembre, collegandosi al sito www.comune.verona.it/ turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 - 8077472 - 8077056. Per tutte le informazioni, comprese le clausole in caso di rinuncia, consultare il sito https://portale.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=65609.