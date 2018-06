Una Verona Force Run più ricca si prepara a partire al Giarol Grande

Torna nella sua 4ᵃ edizione la Verona Force Run, competizione sportiva di resistenza sui 6 e 12 chilometri. Per la prima volta la competizione si svolge all’interno del parco dell’Adige Sud nell’area del Giarol Grande. L’appuntamento è per domenica 17 giugno, con partenza alle 9.30 sui tre tracciati di gara: ‘Hard’, di 12 chilometri, tappa del Campionato italiano obstacle course races - OCR; ‘Rock’, sempre di 12 chilometri, ma non competitiva; ‘Fast’, di 6 chilometri, corsa goliardica e divertente .

Nell’edizione di quest’anno la Verona Force Run diventa Kids, con un percorso studiato per i più piccoli. I bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni, sabato 16 giugno alle 16.30, potranno divertirsi affrontando un percorso studiato su misura per loro.

Al villaggio della Verona Force Run, situato al Giarol Grande in via Belluno 26, aperto da sabato, dalle 12 alle 18.30, sarà possibile iscriversi, ritirare i pettorali e il race kit che comprende la maglia tecnica ufficiale dell’evento. Dalle 14, saranno aperte le iscrizioni e il ritrovo dei ragazzi che parteciperanno alla Verona Force Run Kids.

Domenica mattina il villaggio sarà aperto dalle 7.30 per le iscrizioni, ritiro pettorali e race kit.

L’evento è stato presentato dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme al responsabile gara Verona Force Run Nicola Schena. Presenti il consigliere comunale Daniele Perbellini, il responsabile percorso Verona Force Run Mauro Tagliapietra e Francesca Vanzo in rappresentanza di Agsm, fra gli sponsor dell’iniziativa.

“Un appuntamento sportivo particolarmente emozionante – ha sottolineato Rando –, che quest’anno, oltre al nuovo tracciato gara al Giarol Grande, si arricchisce di eventi per i più piccoli e le loro famiglie. Una bel fine settimana di festa a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.