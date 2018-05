Festa della Mamma in Gran Guardia con l'animazione dello Zecchino d'Oro

Lo Zecchino d'Oro torna a Verona in occasione della Festa della Mamma.

Domani, 13 maggio, in Gran Guardia, bambini e famiglie potranno partecipare gratuitamente ad animazioni, spettacoli e assistere al concerto del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle 15 nel loggiato della Gran Guardia, si terranno giochi e laboratori promossi in collaborazione con Coldiretti Verona; alle 16 in Auditorium spettacolo dei piccoli finalisti regionali che hanno superato le audizioni e, alle 17.30, concerto del Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni.

L'appuntamento è promosso nell'ambito dell’apertura ufficiale delle selezioni alla 61esima edizione dello Zecchino d'Oro, un tour in 40 tappe lungo la penisola in programma fino ad agosto e che vede la partecipazione di circa 300 bambini. L'adesione alle selezioni, in vista della diretta di novembre su Rai 1, è gratuita ed è riservata a bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Ogni tappa prevede un'audizione a porte chiuse in cui il solista è invitato a cantare un brano scelto tra quelli dalla 40esima alla 60esima edizione dello Zecchino d'Oro e, per i bambini selezionati, una seconda esibizione in uno spettacolo pubblico che prevede l'esecuzione dell'intero brano. I circa 90 finalisti selezionati parteciperanno alle finali nazionali a settembre.