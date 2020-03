Sono 27 i contagi da Coronavirus a Verona. 407 complessivi in Veneto

407 totali, 21 in più rispetto a mercoledì 4 marzo. È salito invece a 116 il numero delle persone ricoverate, ferme prima a 101, 25 delle quali si trovano in terapia intensiva.

Sono gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 diffusi dalla Regione Veneto il 5 marzo. A Verona il numero delle persone colpite dal Coronavirus è salito a 27, rispetto ai 25 del giorno precedente. Per quanto riguarda il resto della regione, i casi postivi a Treviso sono 96, 90 invece a Vo' Euganeo (in provincia di Padova), 69 a Padova, 66 a Venezia, 14 a Limena (in provincia di Padova), 8 a Mirano (in provincia di Venezia) 4 a Belluno e Rovigo. Ansa riferisce inoltre che 2 sono i casi legati alla Lombardia ma residenti in Veneto, mentre per 8 sarebbe in corso l'assegnazione epidemiologica.

Nel Veronese sono 6 le persone ricoverate a borgo Roma, 5 a San Bonifacio e 3 a Legnago. Solo a San Bonifacio un paziente risulta essere stato portato in terapia intensiva.