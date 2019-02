Bicicletta e mobilità sostenibile. Verona aderisce ai "Comuni ciclabili"

Si parte con la bandiera gialla, ma l’obiettivo sono i 5 bike-smile che attestano l’impegno dell’Amministrazione a favore della ciclabilità.

Verona aderisce a ‘Comuni ciclabili’, progetto di Fiab per premiare quelle amministrazioni che coraggiosamente mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta. La bandiera gialla di ‘Comune ciclabile’ verrà consegnata ufficialmente il 12 aprile, proprio in municipio, con una cerimonia a cui parteciperanno tutti gli 82 Comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa.

Nel frattempo, Fiab valuterà le azioni messe in campo dal Comune per migliorare la ciclabilità cittadina, sulla base delle quali verranno assegnati da uno a cinque bike-smile, una sorta di punteggio per quanto fatto, ma anche uno stimolo per quanto ancora da fare.

Tra i benefici per gli enti che aderiscono all’iniziativa, l’inserimento nella Guida Comuni ciclabili, che promuove le città e i territori italiani più adatti per essere vissuti e visitati in bicicletta.

Parla di “nuova sfida per l’Amministrazione” l’assessore alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto, che mercoledì ha presentato l’iniziativa insieme al presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni. Presente in conferenza anche il responsabile Ufficio Biciclette del Comune Andrea Bellotti.

«Si tratta di un nuovo percorso per rendere la nostra città più a misura di bici, a vantaggio della qualità di vita dei cittadini e dell’ambiente. Con Fiab abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e dialogo, con confronti costanti per intervenire al meglio sul territorio – ha detto Zanotto -. Un esempio è il progetto per la pista ciclabile tra Porta Palio e Castelvecchio, una proposta di Fiab che l’amministrazione sta studiando grazie alla collaborazione e ai consigli di chi, la bicicletta, la utilizza tutto il tempo dell’anno. Ricordo anche il progetto per il collegamento della ciclopista dell’Adige fino al Chievo, una risposta al territorio ma anche a vantaggio del comparto del cicloturismo, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e che vede Verona in una posizione strategica di assoluto prestigio».

Non solo infrastrutture. Tra le azioni ‘bikefriendly’, Zanotto ha ricordato i progetti con le scuole e una serie di interventi viabilistici per far sì che, in prossimità di istituti scolastici, i ragazzi possano muoversi a piedi o in bici in tutta sicurezza. Tra questi, la nuova pista ciclopedonale realizzata in via Bertoni e il divieto di transito istituito in vicolo Montanari durante l’orario di uscita dalle scuole. Provvedimenti questi, a tutela degli studenti degli istituti scolastici di zona Cittadella.

La cerimonia del 12 aprile darà inizio ad un intero weekend dedicato alla mobilità su bici, visto che Verona è stata scelta per ospitare l’assemblea nazionale di Fiab, il 13 e 14 aprile in Gran Guardia.