Verona vuole diventare riferimento per ricerca e studi delle città fortificate

Con il convegno «Città fortificate della Serenissima», che si è tenuto oggi, 21 novembre, al Bastione delle Maddalene e la mostra allestita a Porta Vescovo, Verona compie il primo passo per diventare l'hub di riferimento per la ricerca e lo studio delle città fortificate. Un percorso che ha coinvolto i ricercatori del Cnr e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, prevede workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno studiosi ed esperti da tutto il mondo.

Questa fase si concluderà esattamente tra un anno, con un incontro a livello mondiale dedicato al sistema di fortificazione del capoluogo che celebrerà i 20 anni di Verona Patrimonio Unesco.



(Sboarina al convegno)

Il sindaco Federico Sboarina, questa mattina, ha aperto i lavori della giornata di studi. Presenti gli assessori ai rapporti con l'Unesco Francesca Toffali e alla pianificazione urbanistica Ilaria Segala.

Questa prima giornata di studio - ha detto il sindaco Federico Sboarina - indica come Verona sia già un centro di rilevanza internazionale, per la ricerca sulle fortificazioni urbane. Non è un caso che il progetto sia stato presentato nella nostra città e che amministrazione e università scaligera ne siano protagoniste. Convegno e mostra rappresentano il primo passo concreto per la candidatura di Verona ad hub internazionale: qui ci sono tutte le potenzialità e le competenze per fare di Verona il punto di riferimento europeo per lo studio, la documentazione e l’indagine dedicata alle città fortificate.