Verona celebra le campionesse del mondo di pattinaggio artistico a rotelle

Oggi, 6 agosto, il Comune di Verona ha celebrato le campionesse del mondo di pattinaggio artistico a rotelle del quartetto Celebrity, atlete della società sportiva veronese Artiskate. Il sindaco Federico Sboarina e l'assessore allo sport Filippo Rando hanno voluto complimentarsi di persona per il titolo mondiale conquistato lo scorso 13 luglio a Barcellona.

Sulla pista catalana del Palau Sant Jordi, le atlete 19enni Chiara Bertani, Irene Fattori e Giada Togni, capitanate da Anna Miglioranzi, hanno disputato una gara ad altissimo livello nella categoria seniores del World Roller Games, battendo la concorrenza di altre sedici squadre. Un successo che arricchisce la bacheca dei trofei della Artiskate, dopo le medaglie ottenute nei campionati mondiali del 2015 in Colombia e 2016 a Novara, l'argento in Cina 2017, il bronzo in Francia 2018 e i primi posti, sempre quest’anno, nei campionati italiani e nel torneo europeo.

Le giovanissime pattinatrici, accompagnate dall'allenatrice Sabrina Scatizzi e dalla presidente della società Artiskate Stefania Poli, hanno ricevuto un riconoscimento a nome di tutta Verona dalle mani del sindaco e dall'assessore allo sport.

Un risultato sportivo straordinario - ha sottolineato Sboarina - che, oltre a rappresentare il meglio di questa disciplina nel mondo, è motivo di grande orgoglio per tutta la città. Questo successo è frutto di tanta passione e della voglia di dare ogni giorno il meglio delle proprie capacità. Complimenti, siete un bellissimo esempio d'impegno e amore per lo sport.

«È un piacere - ha aggiunto Rando - poter rendere il giusto merito al lavoro che contraddistingue ogni vostra gara e i tanti importanti risultati raggiunti in questi anni. Vi auguro di continuare su questa strada, con la stessa passione ed entusiasmo dimostrati fino ad oggi».

Presenti alla consegna dei riconoscimenti della città anche Orazio Andreetti, della commissione lavori pubblici della terza circoscrizione, e Giorgio Belardo, della commissione sport della seconda circoscrizione.