Verona capoluogo del Veneto, il Pd difende l'idea: «Lavoriamo alla città metropolitana»

Il Partito democratico veronese continua a difendere la propria proposta di provare a sostenere l'ipotesi di una trasformazione della città di Verona in capoluogo del Veneto, sottraendo il "titolo" a Venezia. L'idea troverebbe la sua origine, oltre che nell'incremento demografico con i circa 260mila cittadini ed un «bacino di quasi 400mila abitanti», anche nel collocamento strategico dal punto di vista geografico ed economico nel nord Italia della città scaligera.

«Per quanto sia stata definita "bislacca" e "populista", - scrivono in una nota i consiglieri comunali del Pd Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani - la nostra provocazione sullo spostamento del capoluogo di Regione ha raggiunto l’obiettivo di aprire una discussione sul ruolo di Verona nel Veneto e di mettere a nudo decenni di carenze nella politica regionale veneta che richiedono soluzioni più serie ed organiche delle ultime comparsate di Zaia in riva all’Adige».

Le prime critiche alla proposta erano arrivate dal consigliere di minoranza Tommaso Ferrari, esponente di Traguardi, il quale aveva etichettato l'idea del Pd come una «sparata populista» e, peggio ancora, «una barzelletta riuscita male». Ma l'idea del Pd parrebbe mirare anche ad altro rispetto al fomentare una sterile polemica, vale a dire rivendicare un "riconoscimento" politico ed economico maggiore rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi: «Siamo già crocevia del Nord Europa e capitale ideale dell’area del Garda - spiegano i consiglieri veronesi del Pd - su cui convergono diverse città di diverse regioni, aeroporto e vie primarie di comunicazione. Sbagliano dunque quei politici regionali che continuano a pensarci come la periferia dell’impero, più affine alla Lombardia che al Veneto. Al contrario, siamo l’affaccio del Veneto sull’Europa, e questo va riconosciuto con adeguate risorse».