«Sorpasso avvenuto», Verona è la città più popolosa del Veneto

Anche l'amministrazione comunale di Verona comincia a spingere per ottenere maggiore riconoscimento a livello regionale. Oggi, l'assessore Ilaria Segala ha condiviso sul suo profilo Facebook un post in cui si annuncia che Verona è il capoluogo più popoloso del Veneto.

«Sorpasso avvenuto», ha scritto Segala per commentare il fatto che, in questo mese di gennaio, il numero di abitanti di Verona è salito a 259.844, mentre quello di Venezia è di poco inferiore (259.524). Il dato non è ancora certificato dall'Istat, che ha bisogno di tempo per aggiornare le proprie statistiche.

Sta di fatto che in Italia vengono riconosciute come «città metropolitane» dei centri che sono anche meno popolosi rispetto a Verona, la quale a questo punto ha un'argomento in più per ottenere maggiore considerazione dagli enti locali di livello superiore.