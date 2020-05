Verona sarà protagonista del programma "Capoluoghi d'Italia"

Verona torna protagonista in un doppio servizio radiofonico di “Capoluoghi d’Italia”. L’appuntamento con il programma di Tv2000, proposto anche in radio, è per domenica 24 maggio, alle ore 15.30 sull’emittente Radio InBlu e alle 17 su Radio Vaticana Italia.

Cuore della puntata, un tour alla scoperta della nostra città, con uno sguardo particolare rivolto alle persone, all’ambiente e alle tradizioni veronesi.

Un racconto che guiderà l’ascoltatore fra le bellezze della città scaligera, presentando le tante e diverse caratteristiche del suo centro storico e l’ampia offerta di monumenti e musei che, a pieno titolo, ne fanno una delle più belle città del mondo.