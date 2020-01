Verona presa d'assalto dai turisti per il primo giorno dell'anno: molti parcheggi esauriti

Dopo la folla di gente riunita martedì sera in piazza Bra per festeggiare l'inizio del nuovo anno, la città di Verona celebra un nuovo successo di pubblico anche nel primo giorno del 2020. Via Mazzini gremita, così come la stessa piazza Bra, per non parlare della casa di Giulietta o la stessa Arena, dove anche in questo primo giorno dell'anno si riversati numerosi turisti e visitatori.

Discreto successo di pubblico anche per piazza San Zeno, con la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio all'ombra della basilica che ha richiamato tante famiglie per una giornata di divertimento e spensieratezza. Per quanto riguarda la situazione dei parcheggi, molti sono andati esauriti sin dal mattino ed anche nel primo pomeriggio i posteggi Stazione Est, Stazione Ovest, Centro, Tribunale ed Arsenale continuano ad essere senza posti liberi.