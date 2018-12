L'Agsm Forum ospiterà i Campionati Europei di Cheerleading nel 2020

Verona ospiterà i Campionati Europei di Cheerleading del 2020. L'ufficialità è giunta, il 14 dicembre, al termine della riunione del board della European Cheer Union che ha accolto e votato la candidatura della città come sede dei prossimi campionati continentali. È la prima volta che l'Italia organizza e ospita una manifestazione di questo livello per quanto riguarda il cheerleading.

Questo grande appuntamento di sport - ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina - conferma la straordinaria vocazione della nostra città nell'ospitare eventi sportivi di carattere internazionale. La primavera scorsa, Verona è stata la sede dei Campionati del Mondo giovanili di scherma, l'anno prossimo si concluderà, in Arena, il Giro d'Italia e nel 2020 saremo la sede degli Europei di Cheerleading. Un’importante percorso di crescita che potrebbe essere coronato della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi invernali del 2026 che ci siamo già candidati a ospitare, in Arena.

I Campionati Europei si terranno all'inizio dell'estate 2020, dureranno tre giorni e vedranno gareggiare circa 4mila atleti. Complessivamente tra allenatori, accompagnatori e sportivi, Verona sarà chiamata ad ospitare oltre 6mila persone. «La candidatura di Verona - ha aggiunto l'assessore allo sport Filippo Rando - era stata presentata nei mesi scorsi grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport alla quale abbiamo offerto supporto e strutture. I campionati si terranno all'Agsm Forum e l'amministrazione seguirà da vicino l'organizzazione di questo straordinario evento sportivo, che porterà in città migliaia di atleti da tutta Europa e che servirà per far conoscere uno sport in forte crescita nel nostro Paese e a livello continentale».