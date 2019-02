In Bra il 5° alzabandiera con gli alunni della scuola elementare "P. Levi" di Cadidavid

Sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo “P. Levi” di Cadidavid, con le classi 3ª e 5ª elementare, i protagonisti dell’alzabandiera di oggi in piazza Bra. Si è svolto questa mattina, infatti, il quinto appuntamento di formazione civica rivolto agli studenti, che vede insieme Amministrazione, Comfoter e Ufficio scolastico per promuovere tra i ragazzi l’identità nazionale.

Dapprima, in municipio, la parte teorica, con il rappresentante dell’esercito, il Maggiore Antonio Maria Mannella, che ha fornito ai ragazzi le principali nozioni sui simboli dell’unità nazionale, anche attraverso la proiezione di immagini e video sulla storia d’Italia. Quindi la parte pratica, con le classi che si sono spostate in piazza Bra, dove alcuni alunni hanno alzato il tricolore in veste di pennonisti, con l’inno di Mameli in sottofondo.

Presenti anche a questo incontro, il sindaco Federico Sboarina, per un saluto iniziale ai piccoli ospiti, e il comandante del Comfoter di Supporto Giuseppenicola Tota, che ha invece assistito all'iniziativa in piazza Bra. Gli incontri, che coinvolgono le scuole veronesi di ogni ordine e grado, si svolgono il secondo venerdì del mese.