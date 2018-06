La culla della civiltà occidentale è ora più vicina: inaugurata la tratta Verona-Atene

Il primo atterraggio dell’A320ceo è avvenuto in perfetto orario, alle 17, e adesso Verona e Atene sono collegate dalla compagnia greca insignita per ben otto volte da Skytrax con il riconoscimento di “miglior Compagnia Aerea Regionale in Europa“.

L’aereo in arrivo allo scalo di Verona è stato salutato dal tradizionale Water Arch organizzato dai Vigili del Fuoco dell’aeroporto; tutti i passeggeri in partenza sono stati inoltre festeggiati prima dell’imbarco con un rinfresco ed un omaggio a ricordo del volo inaugurale.

Ad attendere l’arrivo dell’aereo il Country Manager Italia di Aegean Airlines, Sandro Melis, mentre il volo è poi ripartito alla volta della capitale greca alle 17:50.

Il collegamento è effettuato con aeromobili A320 configurati in Classe Economica, con offerta gratuita di pasto caldo e bevande alcoliche (vino e birra), una franchigia bagaglio a mano di 1 pezzo delle dimensioni e peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo per tariffe Flex).

Non solo Atene: il collegamento bi-settimanale fornirà ai passeggeri l’opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da AEGEAN tra cui Salonicco / Rodi / Heraklion / Chania nel network domestico e Larnaca / Tel Aviv / Yerevan / Tbilisi / Beirut / Amman nel network internazionale.

Di recente è stata introdotta la possibilità di acquistare, insieme al biglietto, il posto preferito a bordo; è possibile scegliere tra posti “Extra legroom“ e “Up Front“ a seconda delle esigenze specifiche. Per coloro che invece non optano per questa soluzione, resta la possibilità di effettuare il check-in online, nonché l’assegnazione gratuita tra i posti della tipologia “Standard“, 48 ore prima dell’ orario di partenza del volo.